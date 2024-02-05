المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء

2024-02-05 20:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الحكومات المحلية في 7 محافظات، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

فيما قررت الحكومات المحلية في محافظات ديالى وذي قار والمثنى والبصرة وواسط والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة الزيارة الرجبية، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية.

ومن جهته، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة في 30/1/2024 ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء القادم الموافق 6/2/2024 في الوزارات والمؤسسات الحكومية في العاصمة بغداد فقط تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق ومختلف أنحاء العالم الإسلامي الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، سابع أئمة الشيعة، الذي توفي في سجنه ببغداد، في الخامس والعشرين من رجب عام 183 هجرية، والتي ستصادف يوم غد الثلاثاء (6 شباط 2024).







