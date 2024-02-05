تنظيم قمة (YPN Congress) في دبي خلال فعاليات الدورة العشرين من معرض IPS للعقار 29 فبراير المقبل ​​​​​​​

2024-02-05 20:26:56 - المصدر: YPN Congress

شبكة المهنيين الشباب العالمية ( YPN ) بالشراكة مع معرض IPS للعقار 2024 تنظم قمة عالمية للمهنيين العقاريين

جمع المهنيين الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والرؤى والحلول المبتكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - (ARAB NEWSWIRE) - تنظم شبكة المهنيين الشباب العالمية (YPN) بالشراكة مع معرض IPS للعقار 2024، قمة عالمية للمهنيين العقاريين من الشباب (YPN Congress)، بهدف جمع المهنيين الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والرؤى والحلول المبتكرة وتوفير بيئة تنافسية لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية التي تؤثر على تدفق الأعمال.

يتم تنظيم قمة المهنيين الشباب على هامش النسخة العشرين من معرض IPS للعقار 2024، والتي تقام بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويقدم المعرض على مدار ثلاثة أيام أجندة زاخرة من الفعاليات أبرزها المؤتمر الرئيسي الذي يتيح فرصة لخبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقطاع العقاري، إلى جانب فرصة التواصل مع العارضين والاطلاع على أحدث الاتجاهات والأحداث العالمية في صناعة العقارات.

منصة القادة الشباب

وتعد قمة (YPN Congress) منصة عالمية للمتخصصين العقاريين من الشباب الذين يبحثون عن أحدث الأدوات والموارد وفرص التواصل التي تؤهلهم للنجاح، وتتيح لهم فرصة تعزيز العلامة التجارية لأعمالهم من خلال التواصل وتبادل المعارف والخبرات مع القادة المحترفين الشباب وصانعي التغيير.

وتعمل قمة (YPN Congress) على تمكين الشباب المتخصصين في مجال العقارات من خلال خمس فعاليات رئيسية هي تحدي YPN، مشاريع YPN، أفكار YPN، تواصل YPN، يوتيوب YPN.

كما يسهم معرض IPS للعقار في جذب انتباه المستثمرين العالميين، ويشارك فيه إلى جانب دولة الإمارات، عارضون من أكثر من 40 دولة حول العالم تشمل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، الباكستان، الفلبين، تايلاند، تركيا، جورجيا، فرنسا، قبرص، قبرص الشمالية،وموريشيوس. يعد معرض IPS للعقار في دورته العشرين حدثًا لا يمكن تفويته، سجل اليوم وكن جزءًا من إعادة تشكيل مستقبل قطاع العقارات.

جدير بالذكر أن معرض IPS للعقار 2024 يشهد تنظيم باقة من الفعاليات، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.

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لمزيد من المعلومات عن المعرض والتسجيل، قم بزيارة: https://www.ipscongress.com

للتواصل:

شيرين المسلمي

شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض

مدير العلاقات العامة الإعلامية

00971526998032

shereen.almusallami@strategic.ae

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