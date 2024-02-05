تعاون LINE FRIENDS يعود من جديد إلى ساحة المعركة في ببجي موبايل!

2024-02-05 20:27:50 - المصدر: ببجي موبايل

بغداد، العراق - 5 فبراير 2024: أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) -إحدى أشهر ألعاب الهواتف الذكية في العالم- إطلاق عناصر عالم LINE FRIENDS في اللعبة حتى الثالث من مارس القادم. وسيكون بوسع اللاعبين الاستمتاع برفيقٍ وعناصر ومجموعات جديدة كليًا داخل اللعبة، بجانب حدثٍ خاصٍ لعام التنين الجديد.

وعلى الرغم من إطلاقها في الأساس كملصقات في 2011 لتطبيق LINE -وهو تطبيق دردشة على الهواتف الذكية يستخدمه أكثر من 200 مليون مستخدم عالميًا- سرعان ما حظيت LINE FRIENDS بشعبية جارفة، وحصلت شخصياتها الأصلية مثل BROWN و CONY و SALLY على حب الجماهير من جميع أنحاء العالم بفضل شخصياتها المرحة وجاذبيتها الرائعة.

ويمكن للاعبي ببجي موبايل تعزيز مظهرهم من خلال "الرفيق" الجديد والعناصر اللطيفة من LINE FRIENDS، بما يشمل مجموعات LINE FRIENDS Buddy SALLY و LINE FRIENDS Dragon SALLY Buddy Set وLINE FRIENDS Dragon BROWN Set و LINE FRIENDS Dragon CONY Set و LINE FRIENDS CHOCO Dress Set و LINE FRIENDS LEONARD Raincoat، هذا بالإضافة إلى أول دراجة نارية قابلة للترقية على الإطلاق LINE FRIENDS Lovey Dovey 2-Seat Motorcycle وغيرها الكثير. وستكون عناصر LINE FRIENDS متوفرةً حتى 3 مارس.

كما يسعد ببجي موبايل و LINE FRIENDS تقديم حدث "رويال باس" جديد، وهو Prize Path! بعد تنشيط النظام بإنفاق UC مرة واحدة، سيتمكن اللاعبون من فتح مهمات لكسب نقاط وكسب مكافآت LINE FRIENDS مميزة، بما يشمل الدراجة النارية ومجموعات الأزياء. كما سيحصل اللاعبون فوريًا على مجموعة LINE FRIENDS Dragon BROWN وLINE FRIENDS Dragon BROWN Cover فضلًا عن مكافآت أخرى تشمل الصور الرمزية من LINE FRIENDS والإطارات وبطاقات اللاعبين.

وبوسع اللاعبين أيضًا كسب المزيد من مكافآت LINE FRIENDS من خلال إكمال المهمات في حدث LINE FRIENDS Party المتاح حتى الثامن من فبراير.

ويتكرر هذا التعاون للمرة الثانية بين ببجي موبايل و LINE FRIENDS بعد التعاون الأول الذي أُقيم في 2021 واستمر لأربعة أسابيع متتالية من الأحداث والتحديات الرائعة.

تعاون ببجي موبايل و LINE FRIENDS متوفرٌ الآن حتى الثالث من مارس! حمل اللعبة مجانًا الآن عبر App Store و Google Play.

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نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017. تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد. ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

للتواصل الإعلامي:

تسنيم التميمي

المديرة الأولى للعلاقات العامة – تينسنت / لڤل إنفنت

Tasneem@Global.Tencent.com

حول LINE FRIENDS

LINE FRIENDS هي علامة تجارية عالمية بدأت في الأصل بتشكيلة الشخصيات الأصلية بما في ذلك BROWN وCONY وSALLY، والتي تم إنشاؤها للاستخدام كملصقات لتطبيق المراسلة المحمول الرائد LINE ومستخدميه النشطين البالغ عددهم 200 مليون مستخدم حول العالم. وبالمضي قدمًا، برزت الشركة كاستوديو إبداعي عالمي من خلال تقديم محتوى متنوع استنادًا إلى مجموعتها الواسعة من حقوق الملكية الفكرية (IP) بما في ذلك "BT21" و"TRUZ" (TREASURE). تقوم LINE FRIENDS أيضًا بتوسيع أعمالها من خلال الشراكة مع شركات الإعلام والألعاب العالمية بما في ذلك Netflix (سلسلة الرسوم المتحركة الأصلية)، وSUPERCELL (Brawl Stars)، وNEXON (KartRider)، مما يزيد من تنويع محتوياتها الرقمية لتصبح استوديوًا إبداعيًا عالميًا رائدًا.

تعاونت LINE FRIENDS أيضًا مع علامات تجارية مشهورة بما في ذلك Bang&Olufsen، وConverse، وLAMY، وLeica، وMaison Kitsuné، وMinions، وStarbucks، وكلها تتماشى مع فلسفة الشركة وقيمتها لإطلاق منتجات ذات طابع مميز. منذ أن أصبحت شركة مستقلة في يناير 2015، قامت LINE FRIENDS بتشغيل أكثر من 600 متجرًا في إجمالي 17 سوقًا في نيويورك ولوس أنجلوس وطوكيو وسيول وشنغهاي.

تواصل LINE FRIENDS الفوز بقلوب جيل الألفية و Gen Z في جميع أنحاء العالم من خلال التواصل الرقمي التفاعلي عبر نقاط متعددة للبيع بالتجزئة بما في ذلك منصات المبيعات عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.LINEFRIENDS.com.