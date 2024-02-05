السوداني يوجه بإبداء أعلى درجات الاهتمام وأقصى الجهود لضمان انسيابية تفويج الزائرين

2024-02-05 21:10:01 - المصدر: الفرات نيوز

تابع رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة من مدينة الكاظمية المقدسة، سير تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية المرافقة لمراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

واستمع سيادته إلى عرض مفصل عن الواجبات والمهام الموكلة إلى الجهات الأمنية والخدمية المختصة، كما اطلع على إيجاز قدّمه السيد وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية، لخّص فيه تفاصيل الإجراءات والاحتياطات المتخذة.

كما تابع السيد السوداني، عبر المقرّ المسيطر وكاميرات المراقبة، الجهود التنفيذية في عقد المواصلات الحيوية ونقاط تجمع الزائرين، وكذلك استمع إلى ما أوجزه السادة، وزيرا الصحة والنقل، وأمين بغداد، وقائد عمليات بغداد، ولجنة المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

ووجه سيادته بإبداء أعلى درجات الاهتمام وبذل أقصى الجهود، لضمان انسيابية تفويج ملايين الزائرين وتيسير نقلهم، وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية، مشدداً على ضرورة التعاون التامّ بين الجهات الحكومية التنفيذية والأمنية، كلّ حسب اختصاصه، وباقي الفعاليات الشعبية والمواكب الحسينية وعموم المواطنين الذين يبذلون الجهود الرديفة التطوعية لإنجاح الزيارة.

