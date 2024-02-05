2024-02-05 21:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

توقع الراصد الجوي حسين الأسدي، اليوم الاثنين، أن تشهد مناطق ومدن في العراق هطولا للأمطار والثلوج خلال الساعات المقبلة.وكتب الأسدي في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، “خلال الليلة زخات أمطار عشوائية على مناطق متفرقة من وسط البلاد والأنبار وتنتهي الفرصة فجر وصباح الغد، وتستمر فرص الأمطار وتساقط الثلوج على أغلب مناطق الشمال، وتضعف فرص […]

ظهرت المقالة متنبئ يحدد خارطة مسار هطول الأمطار والثلوج خلال الساعات المقبلة أولاً على ايرث نيوز.