2024-02-05 21:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

قررت محافظة ديالى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لمناسبة ذكرى شهادة الإمام الكاظم. وذكر محافظ ديالى وكالة الحقوقي كريم علي اغا في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “استنادا للصلاحيات المخولة لدينا نعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/٢/٦ بمناسبة ذكرى استشهاد الامام (موسى الكاظم) عليه السلام باستثناء الدوائر الخدمية والصحية”.

ظهرت المقالة ديالى تعطل الدوام الرسمي غدًا الثلاثاء بذكرى استشهاد الإمام الكاظم أولاً على ايرث نيوز.