إدانات دولية على الأعتداء الأمريكي الأخير للعراق

2024-02-05 22:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأدان مندوبو عدد من الدول لدى مجلس الأمن الدولي، الأعتداء الامريكي الأخير على سيادة العراق.وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا: "ندين الاعتداء على سيادة العراق".من جانبه، ذكر مندوب الصين لدى مجلس الأمن: أن "الضربات الأمريكية في العراق تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق".بدوره، أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، أن "الضربات الأخيرة في العراق وسوريا تمثل تصعيداً إضافياً بالمنطقة".