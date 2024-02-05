إدانات دولية على الأعتداء الأمريكي الأخير للعراق
2024-02-05 22:12:02 - المصدر: واع
متابعة – واع
أدان مندوبو عدد من الدول لدى مجلس الأمن الدولي، الأعتداء الامريكي الأخير على سيادة العراق.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا: "ندين الاعتداء على سيادة العراق".
من جانبه، ذكر مندوب الصين لدى مجلس الأمن: أن "الضربات الأمريكية في العراق تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق".
بدوره، أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، أن "الضربات الأخيرة في العراق وسوريا تمثل تصعيداً إضافياً بالمنطقة".
أدان مندوبو عدد من الدول لدى مجلس الأمن الدولي، الأعتداء الامريكي الأخير على سيادة العراق.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا: "ندين الاعتداء على سيادة العراق".
من جانبه، ذكر مندوب الصين لدى مجلس الأمن: أن "الضربات الأمريكية في العراق تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق".
بدوره، أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، أن "الضربات الأخيرة في العراق وسوريا تمثل تصعيداً إضافياً بالمنطقة".