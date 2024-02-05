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إدانات دولية على الأعتداء الأمريكي الأخير للعراق

إدانات دولية على الأعتداء الأمريكي الأخير للعراق
إدانات دولية على الأعتداء الأمريكي الأخير للعراق
2024-02-05 22:12:02 - المصدر: واع
متابعة – واع
أدان مندوبو عدد من الدول لدى مجلس الأمن الدولي، الأعتداء الامريكي الأخير على سيادة العراق.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا: "ندين الاعتداء على سيادة العراق".
من جانبه، ذكر مندوب الصين لدى مجلس الأمن: أن "الضربات الأمريكية في العراق تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق".
بدوره، أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، أن "الضربات الأخيرة في العراق وسوريا تمثل تصعيداً إضافياً بالمنطقة".



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