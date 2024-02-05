عبدالباقي العمري رئيسا لمجلس محافظة ذي قار ومرتضى الابراهيمي محافظا

2024-02-05 22:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتخب مجلس محافظة ذي قار يوم الثلاثاء، عبدالباقي العمري رئيسا للمجلس ومرتضى الابراهيمي محافظا لذي قار وفق ما أفاد به مراسل وكالة شفق نيوز.

وذكر مراسلنا أن المجلس نجح في عقد جلسته في الساعة الاولى من يوم الثلاثاء وتمكن من تمرير العمري رئيسا له، وانتخاب الابراهيمي محافظا.

وصوّت المجلس على رزاق كشيش الغزي نائبا اولا للمحافظ عن ائتلاف دولة القانون، وماجد العتابي نائبا ثانيا للمحافظ عن كتلة صادقون، وتم التصويت لمرتضى السعيدي نائبا لرئيس المجلس عن حزب الفضيلة.