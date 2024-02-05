2024-02-05 23:18:01 - المصدر: واع

ذي قار – واعانتخب مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري رئيساً له ومرتضى الإبراهيمي محافظاً.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس ذي قار انتخب عبد الباقي العمري رئيساً له ومرتضى الإبراهيمي محافظاً".