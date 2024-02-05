مجلس ذي قار ينتخب عبد الباقي العمري رئيساً له ومرتضى الإبراهيمي محافظاً
2024-02-05 23:18:01 - المصدر: واع
ذي قار – واع
انتخب مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري رئيساً له ومرتضى الإبراهيمي محافظاً.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس ذي قار انتخب عبد الباقي العمري رئيساً له ومرتضى الإبراهيمي محافظاً".
انتخب مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري رئيساً له ومرتضى الإبراهيمي محافظاً.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس ذي قار انتخب عبد الباقي العمري رئيساً له ومرتضى الإبراهيمي محافظاً".