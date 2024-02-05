ثلاثية فودن تقود مانشستر سيتي للفوز على برنتفورد

2024-02-05 23:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل فيل فودن ثلاثة أهداف رائعة ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على مضيفه برنتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين ليقلص حامل اللقب الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين فقط مع تبقي مباراة مؤجلة لسيتي.ورغم الضغط المتواصل تقريبا من سيتي، تقدم برنتفورد بهدف نيل موباي في الدقيقة 21 لكن فودن أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ثم أضاف هدفين رائعين آخرين ليسيطر الفريق الزائر على الكرة في مباراة أخرى استحوذ فيها وفرض هيمنته.ويتصدر ليفربول، الذي خسر أمام أرسنال الأحد، الترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، لكن سيتي رفع رصيده إلى 49 نقطة من 22 مباراة مقابل 49 نقطة لأرسنال من 23 مباراة.وفاز برنتفورد ذهابا وإيابا على سيتي الموسم الماضي، حيث تغلب عليه 1-صفر في لندن في المباراة الأخيرة في مايو بعد أن حُسم اللقب بالفعل، بعد فوزه 2-1 على ملعب الاتحاد في نوفمبر بهدفين لإيفان توني.