ممثل العراق في مجلس الأمن: حذرنا من توسيع رقعة الصراع في المنطقة

2024-02-05 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد القائم بأعمال مندوب العراق بالأمم المتحدة عباس كاظم عبيد، أن العراق حذر من توسيع رقعة الصراع في المنطقة.وقال عبيد في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نرفض أي اعتداء على أراضي العراق تحت ذرائع واهية "، لافتاً إلى أن "هذه الاعتداءات تشكل تهديداً خطيراً لأمن العراق وسيادته".وأضاف، أن "العراق حذر من توسع الصراع في المنطقة"، مبينا أن "حكومة العراق تواصل مضيها في إقامة علاقات التوازن مع محيطها الإقليمي".وأشار إلى أن "العراق يسعى إلى أن يكون عامل استقرار في محيطه الإقليمي والدولي"، مؤكدا أن "العراق استطاع من تقريب وجهات النظر في المنطقة".وتابع، أن "العراق يرفض جميع أشكال الاعتداءات التي تطال القواعد العسكرية "، مشيرا الى أنه "لن نسمح بجر العراق إلى ساحة الصراع التي تشهدها المنطقة".وبين أنه " لا يمكن أن تكون ساحة العراق لتصفية الحسابات"، منوها بأن "العراق يدين بشدة الضريات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية".