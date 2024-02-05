الشمري يوجه باستنفار عجلات وزارة الداخلية لنقل زائري الإمام الكاظم "ع"

2024-02-05 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باستنفار عجلات وزارة الداخلية لنقل زائري الإمام الكاظم (عليه السلام).وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري، يواصل تواجده الميداني في مدينة الكاظمية المقدسة ويشرف على تنفيذ الخطط المرسومة وعملية التفويج العكسي للزائرين ، ويوجه باستنفار عجلات وزارة الداخلية لنقل الزائرين وبذل جهود مكثفة بهذا الصدد " .