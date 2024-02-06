2024-02-06 00:42:01 - المصدر: واع

بابل - واعصوت مجلس محافظة بابل، على أسعد المسلماوي رئيسا له، فيما انتخب عدنان فيحان محافظاً.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة بابل صوت لأسعد المسلماوي رئيساً له وينتخب عدنان فيحان محافظاً".وأضاف، أن "المجلس انتخب علاء الأعرجي نائباً أول للمحافظ، وأحمد شهيد الغريباوي نائباً ثاني للمحافظ ".