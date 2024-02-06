2024-02-06 05:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني، يوم الثلاثاء، أن بلاده لم تسع قط إلى جر خلافاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى داخل الأراضي العراقية.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن تحت عنوان "تهديد للسلم والأمن الدوليين" فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية على سوريا والعراق.

وقال ايرواني في كلمته، إن "إيران لم تسع قط إلى جر خلافاتها مع الولايات المتحدة إلى أراضي العراق وتتمسك باستقلال العراق وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه"، مردفا بالقول إن "مثل هذه القضية هي الموقف الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة ومنع امتداد الحرب هو العودة إلى الالتزامات المستندة إلى القانون الدولي: أي إجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية في غزة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار"، داعيا إلى "إنهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وممارسة الضغوط لإنهاء احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".