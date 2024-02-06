أسعار الذهب تستقر قرب أدنى مستوياتها متأثرة بارتفاع الدولار

2024-02-06 05:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن خفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

أظهرت بيانات صدرت الاثنين أن نمو قطاع الخدمات الأميركي انتعش في يناير، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب مما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.

وقال اثنان من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأميركي ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يستغرق بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة. وسارا على نفس النهج رئيس المجلس جيروم باول الذي قال إن البنك المركزي قد يكون "حكيما" في تقييم تخفيضات أسعار الفائدة.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق أربعة بالمئة.

ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء وعلى مدى بقية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

وحافظت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 2025.24 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0216 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولارا للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولارا والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولارا للأونصة.