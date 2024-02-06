تطور جديد لأزمة ميسي في هونغ كونغ

2024-02-06 06:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت شركة تاتلر آسيا التي نظمت مواجهة منتخب لاعبي هونغ كونغ وإنتر ميامي الأمريكي أنها ستتراجع عن طلب تعويض حكومي بقيمة 2.04 مليون دولار أمريكي وذلك بعد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة. ولم يعلن العضو المنتدب للشركة ورئيسها، ميشيل لامونيير، أي شيء بخصوص إعادة قيمة التذاكر للجمهور.ووفقا للمخطط، كان من المتوقع أن تمثل المباراة عرضا رائعا، لكنها تسببت في حالة استياء عامة، لأن ميسي والأوروغوائي لويس سواريز لم يشاركا في اللقاء. وكان مدرب الفريق الأمريكي، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، اعتذر لوسائل الإعلام المحلية بعد اللقاء، وطالب الجماهير بالتفهم. وقال مارتينو إن مشاركة كل من ميسي وسواريز، كانت ستشكل خطرا عليهما، موضحا: "ليو يعاني من التهاب في العضلة المقربة، أما سواريز فيعاني من مشكلة في الركبة". وتعرض ديفيد بيكهام، رئيس إنتر ميامي، لصافرات استهجان من الجمهور أيضا بعد نهاية اللقاء، حينما حاول أن يشكر نحو 40 ألفا ملأوا الملعب على دعمهم وحضورهم.المصدر: روسيا اليوم