عرض إنجليزي ضخم للاعب برشلونة

2024-02-06 06:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي انكليزي عن وجود عرض ضخم على طاولة برشلونة للتخلي عن أحد لاعبيه.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا تلقى عرضا بقيمة 70 مليون يورو من توتنهام، للتعاقد مع الجناح البرازيلي الدولي، رافينيا.وأضافت الصحيفة أن هذا العرض سيسمح لبرشلونة باسترداد 58 مليون يورو، دفعها لإدارة ليدز يونايتد لضم اللاعب، بخلاف 9 ملايين يورو كمتغيرات، كما سيتمكن النادي الكتالوني من حل مشكلة اللعب المالي النظيف.وأشارت إلى أن ليفربول قد يدخل أيضا المزاد على رافينيا، وهو ما سيدفع إدارة البلوجرانا لقبول فكرة رحيله، في ظل كثرة العروض.وشارك رافينيا بقميص برشلونة، هذا الموسم، في 20 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 7.ويعاني البرازيلي من إصابة عضلية، تحرمه حاليا من المشاركة مع البارسا.المصدر : كورة