2024-02-06 06:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن خفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام. أظهرت بيانات صدرت الاثنين أن نمو قطاع الخدمات الأميركي انتعش في يناير، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل […]

ظهرت المقالة قبضة الدولار القوية تكسر صعود الذهب أولاً على ايرث نيوز.