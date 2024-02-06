2024-02-06 06:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت السلطات الألمانية طرح مناقصات لبناء وحدات جديدة في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، تكون قابلة لتحويلها في المستقبل إلى العمل بواسطة الهيدروجين. وتتضمن الخطة انتقال المحطات للعمل بالهيدروجين بحلول 2035-2040، بالإضافة إلى توفير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وبعد عدة أسابيع من المفاوضات وافقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي على تخصيص 7.55 مليار […]

ظهرت المقالة ألمانيا تخطط لتحويل محطات الكهرباء العاملة بالغاز إلى الهيدروجين أولاً على ايرث نيوز.