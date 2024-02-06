الصين: الضربات الأمريكية في العراق وسوريا انتهاك صارخ لسيادة الدولتين

2024-02-06 06:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيونغ، إن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادة هذين البلدين. وأضاف المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بطلب روسي، اليوم الثلاثاء، أن “التاريخ قد أثبت مرارا وتكرارا أن الوسائل العسكرية ليست هي الحل، وأن الاستخدام المفرط للقوة لن يؤدي […]

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