2024-02-06 06:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يوصف زيت الزيتون الذي يشار إليه أحيانا باسم الذهب السائل، بأنه ملك الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة. وبعيدا عن كونه عنصرا أساسيا في حمية البحر الأبيض المتوسط، التي يوصي بها الخبراء للحفاظ على صحة جيدة، فإن الكثير من الدراسات وجدت قائمة طويلة من الفوائد الصحية […]

ظهرت المقالة ما الذي يفعله تناول زيت الزيتون على معدة فارغة في الصباح لصحتك؟ أولاً على ايرث نيوز.