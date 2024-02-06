2024-02-06 06:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت شركة للأمن البحري إن سفينة شحن مملوكة لبريطانيا تعرضت لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن، وهو الأحدث ضمن عشرات الحوادث في البحر الأحمر. وأوضحت شركة “أمبري” البريطانية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن السفينة التي ترفع علم بربادوس “تعرضت لأضرار طفيفة على جانب الميناء”، مضيفة أنه لم تقع إصابات. من […]

ظهرت المقالة تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن أولاً على ايرث نيوز.