وصول 40 ألف طن من الرز التايلندي المستورد إلى الموانئ العراقية

2024-02-06 06:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، وصول الباخرة (CETUS BOWHEAD ) المحملة بكمية ( 40,000) طن من مادة الرز المستورد لصالح السلة الغذائية.

‏وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي في بيان اليوم، ان الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء في ميناء ام قصر وهي محملة بمادة الرز التايلندي المنشأ لتجهيزه ضمن السلة الغذائية .

وأوضحت ان فريقا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الرز بغية إجراء الفحص الأولي ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء.

وأكدت أنه حال ظهور نتائج الفحص المختبري سيتم تفريغ الكميات ومناقلتها مع إعداد خطة تسويقية لتوزيعها على محافظات البلاد.