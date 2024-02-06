2024-02-06 07:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أوضح الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، المناطق التي ستشهد حالة ممطرة، فيما توقع حالة جوية مميزة اعتبارا من السبت المقبل.

وتوقع عطية في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، "استمرار فرص التكونات الممطرة هذا اليوم في السليمانية وشمال أربيل، على ان تشمل في وقت متأخر الليلة كلا من، الموصل ودهوك ومناطق متفرقة من صلاح الدين".

وأشار الى أن " حالة عدم الاستقرار في مدن الشمال ستنتهي غدا الأربعاء"، مبينا أن " حالة جوية متميزة تنتظر كافة المدن وستبدأ بوادرها السبت المقبل".