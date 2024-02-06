2024-02-06 07:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انتقد مشرعون من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصداره تهديدا باستخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل، قائلين إنه “غير مسؤول على الإطلاق”. وغضب الجمهوريون من موقف البيت الأبيض المتمثل في ضرورة دعم مشروع قانون يتناول أزمة الحدود وأوكرانيا وإسرائيل، والذي يبدو ميتا في كلا المجلسين. وقال النائب الجمهوري […]

ظهرت المقالة بعد تهديده باستخدام “الفيتو”.. بايدن يثير غضب الجمهوريين أولاً على ايرث نيوز.