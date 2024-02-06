الدولار ينخفض عند افتتاح بورصتي بغداد وأربيل

2024-02-06 07:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان "اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 152200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل سجل الدولار انخفاضا في محلات الصيرفة سعر البيع 151700 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 151600 دينار مقابل 100 دولار.