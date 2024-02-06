الكهرباء تعلن تجهيز مدينة الكاظمية المقدسة بالطاقة بشكل كامل

2024-02-06 07:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز مدينة الكاظمية المقدسة بالطاقة بشكل كامل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء احمد موسى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "غرفة العمليات الخاصة بتأمين زيارة الامام موسى الكاظم (عليه السلام)، تسير كما هو مخطط له وإنسيابية عالية وتجهيز كامل للكهرباء لعموم مرافق مدينة الكاظمية المقدسة".

وأضاف أن "جميع الاطواق الثلاث للمدينة ومقترباتها والمواكب الحسينية على طول الطرقات مجهزة بالكهرباء بالكامل"، لافتا الى أن "مصادر التغذية والاستثناءات عاملة باقصى درجاتها، ولا تزال الملاكات مستنفرة بشكل مرابطات فنية، وأنارة الشوارع والطرق والجسور بشكل كامل، كما ويشارك الأسطول البري للعجلات لخدمة وتفويج الزائرين من والى مناطق سكناهم".