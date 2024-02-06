وزيرة الاتصالات ترعى توقيع اتفاق تعاون مشترك لإمرار السعات الدولية عبر العراق

2024-02-06 07:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق تعاون مشترك عالمي لإمرار السعات الدولية عبر العراق.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم توقيع اتفاق تعاون مشترك لإمرار السعات الدولية (الترانزيت) عبر العراق بواسطة الكيبل البحري (فالكون) الواصل للفاو، برعاية وحضور وزيرة الاتصالات هيام الياسري".

واضاف ان "ذلك تم على هامش أعمال مؤتمر الكباستي للشرق الاوسط المنعقد في دبي"، مشيرا الى ان "توقيع الاتفاق تم بين الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وبين شركة GCX ".

واكد البيان ان "هذا التوقيع يأتي في اطار جهود الوزيرة الحثيثة لتعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة وجعله ممراً برياً بديلاً آمناً لحركة الاتصالات الدولية الواصلة لاوروبا".