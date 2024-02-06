الداخلية: خطة زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) تسير بانسيابية عالية

2024-02-06 07:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلاميأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية التفويج العكسي لزائري الإمام الكاظم (ع)، فيما أكدت ان خطة الزيارة تسير بانسيابية عالية.وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الزيارة تسير بانسيابية جيدة، وحتى هذه اللحظة لم تسجل الوزارة اي خرق امني".واضاف، ان "عمليات التفويج العكسي بدأت ونسبة الخروج اكثر من نسبة الدخول"، منوها بان "مستلزمات النقل الخاص والعام جميعها توفرت".واشاد"بجهود الدولة والوزارات والمؤسسات الامنية بشأن انجاح الزيارة".