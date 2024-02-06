بالصور.. حشود الزائرين تواصل إحيائها لزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
2024-02-06 07:48:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تواصل حشود الزائرين، إحيائها لزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ذلك يتم وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تم تخصيص العجلات لنقل الزائرين من وإلى المدينة المقدسة".
وتوقعت العتبة الكاظمية المقدسة، وصول أعداد زائري الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) لأكثر من 12 مليون زائر.
تواصل حشود الزائرين، إحيائها لزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ذلك يتم وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تم تخصيص العجلات لنقل الزائرين من وإلى المدينة المقدسة".
وتوقعت العتبة الكاظمية المقدسة، وصول أعداد زائري الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) لأكثر من 12 مليون زائر.