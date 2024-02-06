المندلاوي يشيد بالجهود الأمنية والخدمية في زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)

2024-02-06 07:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ، اليوم الثلاثاء، بالجهود الأمنية والخدمية في زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام).وقال المندلاوي ، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، (واع): "في الوقت الذي نعزي بذكرى استشهاد الإمام كاظم الغيض (عليه السلام ) ، فإننا نقف وقفة خشوع واجلال ونحن نرى هذه الجموع المليونية التي قصدت بغداد لاحياء ذكرى إمامنا الذي شهد ظلم السلطة الجائرة وشتى انواع الصعاب والاضطهاد".واثنى المندلاوي، على "الجهود المبذولة من مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية في تأمين الزيارة الرجبية ، فضلا عن الدوائر الخدمية والطوعية والمواكب الكريمة التي سهلت للجموع المليونية من أداء شعائر الزيارة".