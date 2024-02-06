اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع في العراق

2024-02-06 07:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الوضع في العراق.

وذكر بيان للأمم المتحدة تابعته "بغداد اليوم"، أن " مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)".

وأشار الى انه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق وبشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

والسبت الماضي، أدانت وزارة الخارجية الروسية، الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، داعية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، إن "الغارات الجوية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا هي تجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولي".