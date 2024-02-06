اليوم .. الاردن بمواجهة كوريا الجنوبية في النصف النهائي الاسيوي

2024-02-06 08:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الثلاثاء مباراة نصف نهائي كاس اسيا المقامة حاليا في دولة فكر وتجمع منتخب الاردن بنظيره الكوري الجنوبي .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " اللقاء سيقام في ملعب احمد بن علي المونديالي في الساعة السادسة مساء بقيادة الحكم محمد عبد الله حسن ".يذكر ان الفريق الاردني وصل الى هذا الدور عقب فوزه في الدور ربع النهائي على المنتخب الطاجيكي بفارق الركلات الترجيحية فيما فاز الفريق الكوري على المنتخب الاسترالي (2-1).