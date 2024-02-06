2024-02-06 08:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار وزير العمل احمد الاسدي اليوم الثلاثاء إلى ان المليونية الرجبية اكدت ان امة يشكلها الامام الكاظم لا تنكسر ابداً. وذكر الأسدي في بيان تلقته ايرث نيوز، “المليونية الرجبية هذا العام اكدت وعبر الجسر المشترك الذي يربط الكاظمية بالأعظمية ان امة يشكلها الامام الكاظم عليه السلام لاتنكسر امام التحديات المختلفة وان العهد الذي […]

ظهرت المقالة وزير العمل: المليونية الرجبية اكدت ان امة يشكلها الامام الكاظم لا تنكسر ابداً أولاً على ايرث نيوز.