2024-02-06 08:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حصل علماء المحيطات الأستراليون والأمريكيون على أول دليل كيميائي يشير إلى أن متوسط ​​درجات الحرارة على الأرض ارتفع بنحو 1.7 درجة مئوية منذ منتصف ستينيات القرن التاسع عشر. وتشير مجلة Nature Climate Change، إلى أن العلماء حصلوا على هذه النتيجة من دراسة الإسفنج البحري القديم، وأن هذا أعلى بشكل واضح من التقديرات الحالية […]

ظهرت المقالة أول دليل على ارتفاع درجات الحرارة على الأرض بمقدار 1.7 درجة مئوية منذ منتصف القرن التاسع عشر أولاً على ايرث نيوز.