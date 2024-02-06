2024-02-06 08:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أسفرت غارات جوية إسرائيلية على غزة عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية تقاتل مسلحي “حماس” شمال ووسط القطاع. وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل 113 جثة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين المسجلين حتى الآن إلى 27478 شخصا بعد 4 […]

ظهرت المقالة مقتل وإصابة العشرات.. يوم دموي جديد من أيام الحرب في غزة أولاً على ايرث نيوز.