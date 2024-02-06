قمة AIM للاستثمار 2024 في أبوظبي تسلط الضوء على الشركات الناشئة واليونيكورن

2024-02-06 08:48:12 - المصدر: قمة AIM

أبرز مقومات الاستثمار الناجح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة واليونيكورن حول العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -- (ARAB NEWSWIRE) -- تنظم الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2024، التي تنطلق تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، عدداً من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية، التي تتناول أبرز مقومات الاستثمار الناجح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن (الناشئة أحادية القرن) حول العالم.

يعد مسار الشركات الناشئة واليونيكورن والذي يحمل هذا العام شعار "التوجه إلى المستقبل: 2024 العام الذي سيشهد انتعاشًا للشركات الناشئة واليونيكورن"، أحد المسارات الرئيسية في قمة AIM للاستثمار 2024، ويضم على مدار ثلاثة أيام أجندة زاخرة بالفعاليات لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة.

ويشهد اليوم الأول جلسة بعنوان "تطورات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 خلال عام 2024: اتجاهات الصناعة والابتكار"، والتي يشارك فيها نخبة المتحدثون والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتصل، يليها جلسة “التوزيع الجغرافي الجديد للشركات الناشئة: نشر الابتكار الرقمي في أفريقيا وأماكن أخرى"، وفي الختام تسلط محاضرة "رائدات الأعمال في الشركات الناشئة: التوازن بين العمل والحياة،" الضوء على تجارب بارزة لقيادات نسائية في مجال الشركات الناشئة.

وتركز فعاليات اليوم الثاني على تجمع الشركات الناشئة أحادية القرن (اليونيكورن) وتشمل حفل الافتتاح، وخطابات افتتاحية، وحلقات نقاشية لاستكشاف شركات اليونيكورن في مناطق مختلفة ومنها أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وكوريا والصين. إلى جانب مناقشة التقاطع بين الشركات الناشئة والجيل زد(Z) مع تقنية الميتافيرس.

ويضم اليوم الثالث والأخير تنظيم دورة تدريبية متقدمة حول "أهمية التطوير السريع في إدارة الشركات الناشئة لعام 2024"، وجلسة حول "نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية"، وحلقات نقاشية تتناول موضوعات هامة مثل الإدارة المالية والموارد المحدودة، ويختتم اليوم بعرض تقديمي حول "ازدهار الشركات الناشئة التي لا تعتمد على كود (بدون رمز)".

وتشارك العديد من الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن من الأسواق الدولية الرئيسية ومنها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، كوريا واليابان وهونج كونج والبرتغال والمملكة العربية السعودية ومصر ونيجيريا والسنغال وكينيا والهند والعديد من الدول الأخرى.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار، يتم تنظيمها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل في أبوظبي بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي).

وتجذب قمة (AIM) للاستثمار جمهورًا متنوعًا، يشمل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. للمشاركة في مناقشات هادفة، والتواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.