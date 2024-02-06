استهداف منزل موظف حكومي بديوان محافظة ميسان بعبوة ناسفة.. فيديو

2024-02-06 09:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، يوم الثلاثاء، بوقوع انفجار بعبوة ناسفة قرب منزل أحد الموظفين العاملين بديوان المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة ناسفة تحمل مواد شديدة الانفجار انفجرت على منزل موظف حقوقي يعمل بديوان محافظة ميسان، لأسباب مجهولة بمنطقة حي المعلمين وسط المحافظة"، لافتا إلى أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية جسيمة تمثلت بتهديم واجهة منزل بالكامل وأضرار 3 مركبات كانت بقربه".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية وصلت لمنطقة الحادث وقامت بفتح تحقيق فيه لمعرفة ملابساته".

ويظهر في الفيديو المرفق، حجم الأضرار المادية التي أصابت واجهة المنزل والمركبات الثلاثة التي كانت بالقرب منه.