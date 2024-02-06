ميسي يوجه صفعة جديدة لجماهيره في آسيا

2024-02-06 09:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض جماهير أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي في آسيا، إلى ضربة جديدة بعد إعلان شكوك بشأن مشاركته في مباراة ودية منتظرة باليابان.

وقال نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، الثلاثاء، إن إصابته "تتحسن" لكنه لا يضمن أنه سيكون جاهزاً للعب في المباراة الودية لفريقه إنتر ميامي الأمريكي ضد فيسيل كوبي الياباني، غداً الأربعاء استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح ميسي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تواجده أمام بطل اليابان: "لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من اللعب. لكنني أشعر بتحسن كبير وآمل أن أتمكن من اللعب. اليوم بعد الظهر سنتدرب وسأحاول. لدي شعور جيد مقارنة بما كنت عليه.

وتتزايد الإثارة استعداداً للمباراة الودية التي ستقام على الاستاد الوطني في طوكيو، حيث تزين ألوان إنتر ميامي الوردية أجزاء من حي شيبويا العصري بالمدينة.

وتتراوح أسعار تذاكر المباراة بين 10 آلاف ين (68 دولارا) و200 ألف ين (1346 دولارا) مع أسعار أعلى لباقات "التجربة الخاصة".

وقبل يومين، أطلق المشجعون الغاضبون في هونغ كونغ صيحات الاستهجان على ميسي والمالك المشارك للنادي الأمريكي النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام وطالبوا باسترداد أموالهم في استاد هونغ كونغ، بسبب عدم مشاركة المتوج بلقب مونديال قطر مع منتخب بلاده.