نشامى الأردن والشمشون الكوري يتقابلان اليوم في "ملحمة كروية" لنيل بطاقة نهائي الذهب الآسيوي

2024-02-06 09:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه منتخب الأردن اليوم الثلاثاء، منتخب كوريا الجنوبية في مباراة حاسمة من الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2024 لكرة القدم، وسيكون ملعب أحمد بن علي، مسرحاً للقاء الذي ينطلق عند الساعة السادسة مساءً.

ومباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين فلابد من فائز يكمل مشواره نحو المباراة النهائية ليقترب من حلم التتويج باللقب ، بينما الخاسر ينهي مشواره في المونديال الآسيوي لعدم وجود مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

ويأمل منتخب النشامى إلى الفوز وكتابة والتاريخ للوصول للمباراة النهائية لأول مرة، بينما يسعى منتخب كوريا الجنوبية تجدد انجازاته بعدما توج باللقب في أول نسختين بعامي 1956 و1960 بينما حل ثانيا في أربع مناسبات أخرى في أعوام 1972 و1980 و1988 و2015.

وتأهل المنتخب الاردني للدور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب طاجيكستان 1 - 0 في ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم ، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم إثر فوزه على منتخب أستراليا 2 - 1 ، ليلتقي الفريقان بنصف نهائي البطولة اليوم.

ويدير مباراة الاردن وكوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء طاقم تحكيم إماراتي بقيادة محمد عبد الله لحساب نصف نهائي كأس آسيا.

وتتجدد المواجهة بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى يوم 10 شباط الجاري، حيث التقى الفريقان سويا في الدور الأول من البطولة وتعادلا بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية للمجموعة السادسة قبل أن يشقان طريقهما إلى الدور قبل النهائي.