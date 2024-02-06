العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الكاظم وسط إجراءات أمنية وخدمية مكثفة

2024-02-06 09:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أحيا الملايين من العراقيين، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (ع) في العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "الملايين من العراقيين والأجانب القادمين من خارج البلاد، احيوا، اليوم ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة شمالي بغداد".

وأضاف أن "الحشود شاركت بمراسم التشييع الرمزي التي انطلقت من جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الاعظمية والكاظمية"، مبينا أن" القوات الأمنية والدوائر الخدمية استنفرت منذ أيام لتامين الزيارة وخدمة الزوار".

هذا ويحيي الملايين من العراقيين، ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (ع)، في كل 25 رجب بمدينة الكاظمية المقدسة شمال العاصمة بغداد.