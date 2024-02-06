وزيرة الخارجية الهولندية: ندعم الدور الأساسي للعراق في المنطقة

2024-02-06 09:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينزسلوت، اليوم الثلاثاء، دعم جهود العراق في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.وقالت بروينزسلوت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة الهولندية تترقب زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى هولندا"، لافتة الى أن "هولندا تدعم جهود العراق في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والتي تمثلت بعقد مؤتمر التعاون والشراكة من اجل دعم وتطوير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الذي عقد في بغداد، وكذلك دور العراق في تقوية العلاقة بين السعودية وايران".وأضافت أنها "ناقشت مع وزير الخارجية التطورات الاقليمية والهجمات الاخيرة في سوريا والعراق ونددنا بهذه الاحداث، كما ناقشنا الاحداث الجارية في غزة والمساعدات التي قدمها العراق الى غزة"، مبينة أن "هولندا قدمت 55 مليون يورو كمساعدات انسانية الى الشعب الفلسطيني".