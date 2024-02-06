وزير الخارجية: حكومة السوداني تهتم بتقديم الخدمات وإعادة بناء الاقتصاد العراقي

2024-02-06 09:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تهتم بتقديم الخدمات وإعادة بناء الاقتصاد العراقي.وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينزسلوت وحضرته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "الحكومة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتمة بتقديم الخدمات الى المواطنين وإعادة بناء الاقتصادي العراقي"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء سيبحث خلال زيارته الى هولندا عددا من الملفات الاقتصادية والزراعية".واضاف أنه "بحث مع نظيرته الهولندية كيفية تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي"، مبينا أن "الشركات الهولندية لها مكانة في المجال الاقتصادي خاصة في مجال الزراعة والمياه".واشار الى انه "بحث ايضا خطورة استمرار العنف في المنطقة على السلم الاقليمي والدولي، وكذلك بحثا الاعتداءات على السيادة العراقية"، مشيرا الى أن "هولندا لعبت دورا مهما في التحالف الدولي في محاربة داعش ومساعدة العراق في الحرب على الارهاب".وبين حسين ان "الاجتماع اكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وايقاف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الانسانية لاهالي".