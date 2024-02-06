تعاقدات جديدة لفريق القوة الجوية

2024-02-06 09:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت ادارة نادي القوة الجوية عن تعاقدها خلال فترة الانتقالات الشتوية مع لاعبين جديدين لتمثيل الفريق في دوري النجوم .وذكر بيان المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان " النادي تعاقد مع لاعب خط الوسط الكولومبي ( روني رودريكز ) قادما من نادي ليبرتاد جران مامور البوليفي ".واضاف البيان أن " النادي تعاقد ايضا مع اللاعب الراوندي (جابيل مانيشيموي) القادم من نادي اتحاد خنشلة الجزائري ".وبين ان "هذه التعاقدات جاءت بهدف تعزيز صفوف الفريق في منافسات دوري نجوم العراق".