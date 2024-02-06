نيجيرفان بارزاني يبحث مع مسؤولين من كوريا الجنوبية تطوير العلاقات والمشاريع

2024-02-06 09:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع مسؤولين من كوريا الجنوبية، الوضع في العراق والمنطقة بصورة عامة وعلاقات أربيل وبغداد، إضافة إلى تطوير العلاقات والمشاريع بين كوريا الجنوبية والإقليم.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، سيونغجول ليم، القنصل العام لكوريا الجنوبية في الإقليم، وكو هيسيوك، رئيس وكالة كويكا، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش اللقاء، تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية وإقليم كوردستان، وعمل وأنشطة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الإقليم التي تساعد كوردستان منذ سنوات طويلة، ونفذت العديد من المشاريع الخدمية في مناطق مختلفة بالإقليم.

وأشاد بارزاني، بعلاقة وصداقة كوريا الجنوبية مع إقليم كوردستان، مشيراً بشكل خاص إلى الأعمال والأنشطة التي تقوم بها وكالة "كويكا" في مختلف القطاعات والمجالات لمساعدة شعب إقليم كوردستان بهذه الأنشطة، فضلا عن أعمال وخدمات الفريق العسكري الزيتوني الكوري، الذين جاءوا إلى إقليم كوردستان قبل 20 عاما وعززوا العلاقات بين البلدين.