بارزاني الخيرية توزع مساعدات عينية على المئات من دعاة حماية البيئة في اربيل (صور)

2024-02-06 09:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قامت مؤسسة البارزاني الخيرية بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بتوزيع مساعدات عينية على دعاة حماية البيئة في محافظة أربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المساعدات عبارة عن مواد غذائية وملابس، مضيفا أن مؤسسة البارزاني قامت بتوزيعها على نحو 300 شخص من دعاة حماية البيئة في اربيل تقديراً للجهود التي يبذلونها في هذا المجال.