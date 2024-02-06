2024-02-06 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 27585 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن 107 أشخاص قتلوا و143 أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 66978 إصابة. ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27585 منذ بدء الحرب أولاً على ايرث نيوز.