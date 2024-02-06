2024-02-06 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أبدى لاعب المنتخب الإيراني سعيد عزة الله، استغرابه من تسمية حكم عربي لمباراة فريقه أمام قطر في نصف نهائي كأس آسيا بقطر يوم غد الأربعاء. وقال عزة الله في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إنه “أهنئ فريقي على الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة، وهذه المباراة ستكون حساسة للغاية وعلينا التركيز بشكل كبير”. […]

ظهرت المقالة لاعب منتخب إيران: كيف يتم تعيين حكم عربي لمباراتنا أمام قطر؟ أولاً على ايرث نيوز.