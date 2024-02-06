2024-02-06 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم “الحوثيين” يحي سريع في بيان: “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عمليتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينة أمريكية (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد)، وقد تم استهداف السفينتين […]

ظهرت المقالة الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية أولاً على ايرث نيوز.