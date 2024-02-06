2024-02-06 09:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحتوي الأطعمة مثل الزبادي والخضروات المعلبة والخبز على مواد حافظة تزيد من الخصائص المضادة للميكروبات لمواد مثل المضادات الحيوية، بما في ذلك تلك المشابهة للنيسين، لضمان طول عمرها وسلامتها. وفي حين أن هذه المواد المضافة ضرورية لمنع نمو الميكروبات، التي يمكن أن تؤدي إلى التلف، إلا أن دراستها تتم الآن لمعرفة آثارها الأوسع […]

ظهرت المقالة دراسة: مادة موجودة في جميع المعلبات تؤثر بشكل خطير على المعدة أولاً على ايرث نيوز.